Szubin. Jury podjęło decyzję. Teraz czas na galę 60. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk (zdjęcia)

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk to najstarszy tego tupu konkurs w kraju, trwa nieprzerwanie od 60. lat. Jego pomysłodawczynią i inicjatorką była zmarła w ub.r. bydgoszczanka Wanda Szkulmowska. Pomimo upływu lat konkurs wciąż się rozwija.

W 1963 r., podczas pierwszej edycji, swoje prace wystawiło 20 twórców. Rok temu na konkurs zgłoszono 250 prac, nieco mniej niż w tym roku, a finał zorganizowano jesienią. Przesunięcie daty ogłoszenia wyników na październik to efekt pandemii. W tym roku organizatorzy wracają do wiosennego terminu gali. Przygotowania do niej są niemal na finiszu.