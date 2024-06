Czekamy na firmy społecznie odpowiedzialne. Nie zwlekajcie, zgłoście się! Warto pokazać się innym

- Renoma tego wyróżnienia wykracza poza nasz region i nieść może za sobą realne korzyści. Tak wyraźne docenienie firmy ma wpływ na jej widoczność, podnosi jej prestiż oraz wiarygodność w relacjach na rynku

- zachęca do udziału dr. hab. Artur Laska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To właśnie UKW jest naszym partnerem merytorycznym w kategorii Lider społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczestnicy zostaną zaproszeni na galę

Na zgłoszenia czekamy do 7 lipca, do godz. 12.00.

Pokaż, że pomagasz. Warto!

Jacek Rutkowski, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud - firmy, która w ubiegłym roku zdobyła tytuł Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu, stwierdza wprost: - To najważniejsza kategoria w Złotej Setce Pomorza i Kujaw.

I dodaje: - Jeżeli my pokazujemy, że dzielimy się wypracowanym zyskiem, dobrem z innymi, wspieramy przede wszystkim potrzebujących, to często słyszymy od klientów: kupię od was, bo pomagacie sekcji sportowej, w której ćwiczy moje dziecko. Ale to nie jest główny cel. Uważam, że należy być dobrym przedsiębiorcą, prospołecznym, oddanym dla innych i to powinno być takie powołanie dla każdego, żeby pomagać, bo wtedy świat staje się lepszy.

- Gorąco namawiam do udziału w 28. edycji rankingu Złotej Setki Pomorza i Kujaw. Myślę, że po raz kolejny warto pochwalić się, jak profesjonalnie zarządzane są firmy w naszym regionie - przekonuje prof. Artur Laska.

