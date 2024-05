Czy będą wyłączenia prądu 28.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.05 11:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Brudzawki od 21 do 23. 28.05 od godz. 8:00 do 16:30

Dąbrówka Królewska od 25 do 30. 28.05 od godz. 9:00 do 13:30

Biały Bór ulice Borówkowa 5A, Główna 33 43, 44, 44A, 44B, od 45 do 48, 0001-253/14 (GPO), 0001-253/15 (GPO), 0001-253/16 (GPO), 622/4. 28.05 od godz. 8:00 do 12:00

Bartłomiejowice 3, od 19 do 21, Pieńki Kościelskie 17, 18, 24, Witoldowo 16. 28.05 od godz. 10:30 do 14:30

Zblęg od 3 do 5, od 8 do 10. 28.05 od godz. 9:00 do 13:00

Dobierzyn 20, 23A, 24, 26, 26A, ., Dobierzyn-165/4 (GPO), Kazanie od 10 do 12, 18, 20, 21, 37, 14/1, Kazanie-68/6 (GPO). 28.05 od godz. 8:00 do 16:00

Koneck ulica Wincentego Witosa 5 104, od 106 do 108, Koneck-189/2 (GPO), Młynek 2, 36. 28.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat golubsko-dobrzyński

Świętosław , 503/5.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Ruże 2, 3, 5, 7A, 8, od 10 do 14, 61, 329/1, 79, Ruże-305/3.

28.05 od godz. 8:30 do 12:30

Małszyce 108, 111, 116, 150 D, 150A, 150E, 150LA, ,-71/8, 70/11, 70/5, 70/7, 70/9, 71/14, 71/16, 71/18, 71/20, 71/6, DZ. 71/19.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat toruński

Bernardowo od 7 do 10, Jackowo , 80/2, Mazowsze-Parcele 13, 14, od 34 do 36, od 40 do 47, 155/2.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Głuchowo od 46 do 48, 48A, 49, 49A, 51, 52, 52C, 54, 56, 57, od 61 do 64, 65A, 66, 67, 69, od 71 do 73, 75, 14/1, Parowa Falęcka od 3 do 8, od 10 do 17, 20.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00