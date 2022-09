Czy kasztany chronią przed promieniowaniem elektromagnetycznym? Są wyniki badań

Ponieważ wierzy w to wiele osób, kasztany zostały poddane badaniu w ramach projektu „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa" Kancelarii Premiera i Instytutu Łączności. Kampania ma zwiększyć świadomość Polaków na temat mobilnych sieci telekomunikacyjnych i usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. Jej częścią są m. in. walka z dezinformacją i edukacja.

Badacze zmierzyli natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w otoczeniu telefonu komórkowego umieszczonego wśród kasztanów. Do eksperymentu zastosowali kasztany świeże, zbierane w godzinach przedpołudniowych po mglistym poranku, własnoręcznie pozyskiwane z kolczastych łupinek.