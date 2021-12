Czy kierowcy z Ukrainy uratują polskie święta? Ci mają święta dwa tygodnie później!

Według szacunków Północnej Izby Gospodarczej, w Polsce brakuje około 120 tys. kierowców ciężarówek. Wyzwanie stanowi też wzmożony okres urlopowy – polscy kierowcy zdecydowanie bardziej od świąt za kółkiem cenią sobie święta z rodziną. Ratunek stanowią pracownicy z państw prawosławnych, w których Boże Narodzenie wypada zazwyczaj dwa tygodnie po katolickim (w tym sezonie to 7, 8 i 9 stycznia 2022 r.).

Wg danych GBox, pojazdami wyposażonymi w systemy telematyczne tej firmy jeździ blisko 7 tys. kierowców z Ukrainy, a ich zatrudnienie rośnie zazwyczaj w ostatnim kwartale. Czy kierowcy ze Wschodu uratują polskie święta?

Na 25 tysięcy kierowców rezygnujących z zawodu do branży wchodzi 35 tys. nowych - to wciąż za mała dynamika, żeby zaspokoić potrzeby rynku. Jak wynika z danych agencji pracy Polrab, aby wypełnić wszystkie luki, każdego roku musiałoby się pojawiać około 60 tysięcy nowych truckerów. Szanse na to są jednak mało realne.