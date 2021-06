Czy ostatni atak hakera ma coś wspólnego z problemami parlamentarzystek z Kujawsko-Pomorskiego?

Z początku przestępcy umieścili na koncie wpisy uderzające we współpracę z NATO - „NATO szykuje się do wojny z Rosją”. Kilka dni później pojawiły się posty uderzające w „Strajk Kobiet”. - Miały na celu pogłębienie podziałów i zaognienie nastrojów - uważa posłanka. - Ja nigdy w takiej konwencji się nie wypowiadałam i nie wypowiadam. To była akcja zakrojona na większą skalę, ponieważ nie tylko moje konto zostało wówczas zhakowane. Podobne linki pojawiły się również na kontach kilku innych parlamentarzystów.

- Zaczęły się pojawiać wpisy, które nie były mojego autorstwa – wspomina Joanna Borowiak. - Pomimo natychmiastowego zgłoszenia do administracji Twittera, nie mogłam uzyskać dostępu do konta przez kilka dni.

O ile w przypadku posłanki z Włocławka kontem w mediach społecznościowych posłużono się do prowadzenia inteligentnej gry, hakerskie działania wobec wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Iwony Michałek (Porozumienie Jarosława Gowina), sprawiają wrażenie zwykłego internetowego chuligaństwa. Do ataku doszło w lutym tego roku.

Toruńska parlamentarzystka zapewnia, że w skrzynce mailowej miała wyłącznie prywatne informacje i nie przesyłała tą droga żadnych służbowych informacji. Do tej pory nie wypłynęły żadne informacje ze zhakowanego konta.

- Oczywiście teraz te nerwy znowu wróciły – przyznaje Iwona Michałek., - Większość z nas podchodzi do kwestii zabezpieczeń dość nonszalancko. Kiedyś również miałam to samo hasło do wielu kont, ale teraz jestem zdecydowanie bardziej wyczulona i bardziej uważam. Nadal się jednak obawiam, bo wiem, że mam do czynienia z fachowcami.