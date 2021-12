Czy pracownicy schroniska dla zwierząt w Grudziądzu otrzymają zaległe wypłaty?

O tym, że pracownicy Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu nie mają wypłaconych pensji za listopad informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy. Fundacja "Siedem Życzeń", która na zlecenie MZK zajmowała się prowadzeniem schroniska, miała nie wypełniać prawidłowo dokumentów bądź nie wypełniać ich kompletnie. Przez powstałe błędy i braki, MZK - mimo wielokrotnych monitów o uzupełnienie "papierów" - nie miało podstaw do wypłacania należności za wykonane usługi Fundacji. Co za tym idzie doszło do sytuacji, że "Siedem Życzeń" zabrakło na wynagrodzenia dla swoich pracowników.