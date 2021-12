W Fundacji "Siedem Życzeń" znowu wrze. Schroniskiem dla zwierząt w Grudziądzu od nowego roku będzie zarządzał Miejski Zakład Komunikacji

Historia zatacza koło... W lipcu br. Fundacja "Siedem Życzeń" rozstała się z ówczesnym prezesem i kierownikiem w jednej osobie, Maciejem Pasieką po tym jak wyszedł m.in. bałagan w dokumentacji pracowniczej potwierdzony ustaleniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Wówczas prezydent Maciej Glamowski, oddelegował swoją pracownicę Monikę Grabowską do uporządkowania spraw schroniska. Została kierowniczką. Prezesem Faustyna Szuca, która wcześniej była wiceprezesem. A Joanna Gadzała była i jest przewodniczącą rady Fundacji, co daje jej uprawnienia kontrolne. Po pięciu miesiącach współpraca się posypała.

- Współpraca z Moniką Grabowską została zakończona. Nie ma już mojego pełnomocnictwa do reprezentowania spraw Fundacji. Prowadzenie dokumentacji było obowiązkiem kierownika, z którego jak się okazuje nie do końca się wywiązywała. Odkryliśmy błędy i różne braki. Nie były między innymi na czas wypełniane deklaracje ZUS-owskie, nie były pilnowane urlopy, pracownicy byli zwalniani dyscyplinarnie - wymienia Faustyna Szuca, prezes Fundacji "Siedem Życzeń". - Niestety, zaufałam pani Monice wierzyłam że uda się wszystko wyprostować, ale stało się inaczej. Biorę wszystko na siebie. Staram się te sprawy uporządkować i jestem na dobrej drodze. Urzędy i instytucje pomagają mi to wszystko wyprostować. Ogrom pracy wykonuje ze mną księgowa MZK, której jestem ogromnie wdzięczna.