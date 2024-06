Czy szybka kolej ominie Grudziądz? Radni opozycji apelują do prezydenta miasta. Jego rzecznik uspokaja: "Poczekajmy na konkrety"

Radni opozycji biją na alarm, bo zniknęła grudziądzka szprycha CPK

- Z tego co zostało przedstawione linia szybkiej kolei nie będzie już biegła z Włocławka do Grudziądza, a odbije do Torunia i Bydgoszczy. Czy to oznacza, że Grudziądz został wykluczony z tego projektu i kolej dużych prędkości nas ominie? - mówi Roman Sarnowski, niezrzeszony radny Grudziądza. - Apeluję do prezydenta miasta, aby podjął działania i ustosunkował się do tego projektu może nawet z posłem-ministrem Tomaszem Szymańskim.