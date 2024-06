Poseł Tomasz Szymański: - Spokojnie, w sprawie szybkiej kolei w Grudziądzu... nic się nie zmienia

Po konferencji premiera, radni Grudziądza biją na alarm. Nadzieję widzą w wiceministrze

Przypomnijmy: premier Donald Tusk zaprezentował plany dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz budowy sieci kolei dużych prędkości. Ze slajdów kancelarii premiera wynika, że grudziądzka "szprycha" kolejowa do CPK nie będzie budowana.

- Apeluję do prezydenta miasta, aby podjął działania i ustosunkował się do tego projektu może nawet z posłem-ministrem Tomaszem Szymańskim - mówił Roman Sarnowski , niezrzeszony radny Grudziądza.

- Apelujemy do prezydenta miasta, aby podjął natychmiastowe, pilne działania względem swoich najbliższych współpracowników. Tutaj adresatem jest minister Szymański, który z racji pełnionej funkcji jest osobą bardzo wpływową, bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska. Z nim wiążemy główne nadzieje, że przekona premiera do utrzymania "wariantu grudziądzkiego" - w imieniu klubu radnych PiS dodał Krzysztof Kosiński , grudziądzki radny tego ugrupowania.

„Wywołany do tablicy” Tomasz Szymański, wiceminister MSWiA uspokaja

- Przez Grudziądz przebiegnie linia szybkiej kolei z Warszawy do Gdańska - mówi Tomasz Szymański, poseł, wiceminister MSWiA.

Budowa trasy szybkiej kolei do Grudziądza nadal jest analizowana jako północny fragment Centralnej Magistrali Kolejowej z Warszawy do Gdańska . Oficjalnie mówił o tym wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak .

Połączenie to włączałoby w sieć komunikacyjną kolejową Płock, Grudziądz, w bliskiej odległości także przez Włocławek do aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. - To jest horyzont 2040 – powiedział Malepszak podczas konferencji prasowej.