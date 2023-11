Czy uprawa tytoniu jest legalna? Wymaga wpisu do rejestru - mniej rolników chce go na polu

Uprawa tytoniu w Polsce. Dominują województwa podkarpackie i lubelskie

Uprawa tytoniu. Potrzebny jest wpis do rejestru KOWR

Producent rolny, który chce zająć się uprawą tytoniu, ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego do drektora OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Po otrzymaniu decyzji o wpisie do rejestru producentów rolnik musi przekazywać informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego – do 15 maja każdego roku – do dyrektora OT KOWR, który wydał decyzję w sprawie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.