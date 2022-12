Dajcie puszkom i butelkom nowe życie! Przy tych Żabkach w Bydgoszczy stanęły EKOmaty [lokalizacje]

- Jednym z największych wyzwań ekologicznych współczesnego świata jest zmiana sposobu wykorzystywania surowców z linearnego na cyrkularny, czyli zamknięcie ich obiegu tak, aby krążyły w gospodarce, ograniczając produkcję i wydobycie nowych, zarazem zmniejszając ilość odpadów. Każdy z nas, robiąc nawet małą rzecz, może przyczynić się do zamknięcia obiegu gospodarki i poprawy stanu naszej planety. Dlatego gorąco zachęcamy mieszkańców Bydgoszczy, by przy okazji zakupów w Żabce przynosili do sklepu puste opakowania po napojach. Wspólnie udowodnijmy, że małe, proste działania składają się na duży, namacalny efekt – w tym przypadku zamknięcie obiegu surowców jakimi są tworzywa sztuczne i metal. Mamy również nadzieję, że dzięki naszej akcji klienci wyrobią w sobie nawyk oddawania do sklepu pustych plastikowych butelek i metalowych puszek, tak jak robią to już ze zwrotnymi butelkami szklanymi – mówi Joanna Kasowska, dyrektor jakości i standardów sarządzania żywnością.