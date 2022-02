Danylo Saienko piłkarz Włocłavii Włocławek o inwazji Rosji na Ukrainie Marcin Gołembiewski

Danylo Saienko w barwach Włocłavii Włocławek podczas tegorocznych sparingów Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (15 zdjęć)

Włocłavia Włocławek niedawno ogłosiła transfer nowego piłkarza. To Danylo Saienko z Ukrainy, który we Włocławku pojawił się na początku 2022 roku i zaczął przygotowywać się z zespołem do rundy wiosennej czwartej ligi kujawsko-pomorskiej. Udało się nam uzyskać do zawodnika, urodzonego w Mariupolu, komentarz dotyczący wydarzeń w jego ojczyźnie.