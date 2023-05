We Włocławku podpisano umowę z Akademią Piłkarską Orlen Gdańsk [zdjęcia]

- Jest to jeden z niewielu dni w długiej historii klubu, który można nazwać sukcesem organizacyjnym - mówi Dariusz Pokrywczyński, członek zarządu Włocłavii Włocławek. - Dołączamy do elitarnej grupy uczestniczących w szkoleniu pod nazwą "Piłkarska Przyszłość z Orlenem". Może Włocłavia nie wychowała reprezentantów Polski na szczeblu seniorskim, natomiast muszę powiedzieć, że w historii klubu byli zawodnicy, którzy reprezentowali nasz kraj w kategoriach juniorskich. W latach 60. był to Tadeusz Tokarski, w latach 70. - Jacek Kłaczkiewicz, w latach 80. Piotr Włodarczyk, w latach 90. - Przemysław Błachewicz. Zatem mamy pewne doświadczenia i sukcesy, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży.