Darmowa autostrada A1 z Torunia i Grudziądza do Gdańska. Takie są zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów w wakacje 2023 OPRAC.: Daniel Dreyer

Zmorą kierowców korzystających z autostrady A1 Toruń - Grudziądz - Gdańsk - są korki przy bramkach poboru biletów oraz opłat. W weekendy tegorocznych wakacji, korków nie powinno tutaj być. Przemysław Świderski Zobacz galerię (5 zdjęć)

W weekendy lipca i sierpnia 2023 jadąc nad morze możemy skorzystać z bezpłatnego przejazdu autostradą A1 z Torunia i Grudziądza do Gdańska i z powrotem. Sprawdzamy kiedy otwierane są bramki, kiedy są zamykane. I co grozi kierowcom, którzy nie zdążą zjechać z autostrady A1 na czas. A to może słono kosztować!