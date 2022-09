Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów z Włocławka [lista miejsc]

Te osoby mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie we Włocławku

Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie prowadzona jest w przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Ze szczepień finansowanych z budżetu miasta skorzystać mogą seniorzy powyżej 65. roku życia, którzy są mieszkańcami Włocławka. Szczepienia będą prowadzone do 15 grudnia 2022. Liczna szczepionek jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W tym sezonie do dyspozycji włocławskich seniorów jest 1800 szczepionek.