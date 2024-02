Dawny kolega z Bydgoszczy zaginął - dzwoni Czytelnik. Ile osób, po których ślad znikł, szukają policjanci?

- Ma 60 lat, tyle samo, co ja. Dowiedziałem się, że zaginął. Czy coś o nim wiadomo? - pyta Czytelnik, który zwrócił się do naszej redakcji. Wiele lat temu wyjechał z Bydgoszczy, przeprowadził się do Trójmiasta.

- Do tej samej podstawówki chodziliśmy, na jednym podwórku się bawiliśmy. Przypadkowo w sieci wyświetliła mi się strona z wiadomością prasową, że on gdzieś przepadł. Przez lata nie mieliśmy kontaktu, a teraz tak mnie to poruszyło. Facet w jego wieku, tak po prostu przepadł. Miał rodzinę, wydawało się, ułożone życie. Tak przynajmniej Facebook mówił. Jak to możliwe? - zachodzi w głowę dawny kolega. - I, przede wszystkim, jak to się skończyło? Czy się odnalazł?

Nie podajemy personaliów zaginionego mężczyzny. Powód jest prozaiczny. Poszukiwania zaginionego trwały raptem kilkanaście dni w grudniu... 2021 roku. Wiadomość o zaginięciu, zbłąkana, niezaktualizowana, błąka się jednak w internecie.