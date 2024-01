Debata w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Podatki powinny podlegać konsultacjom społecznym?

22 stycznia młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy wzięła udział w debacie oksfordzkiej „Czy wysokość danin publicznych powinna podlegać społecznym konsultacjom?

Jedni są po jednej stronie, a drudzy po drugiej. Oto wrażenia młodzieży z I LO w Bydgoszczy:

Daniny towarzyszą nam codziennie

"Daniny publiczne, podatki, wszelkiego rodzaju opłaty towarzyszą ludziom na co dzień. Jednak zastanówmy się jaki wpływ na nie mamy. Jak realnie wpływamy jako społeczeństwo na ich wysokość. To pytanie będzie dzisiaj kluczowe ponieważ nasza drużyna uważa, że wpływ ten jest niewielki. Jednak jak można to zmienić? Szanowni państwo, najlepiej poprzez konsultacje społeczne, które niewątpliwie dały by większą sprawczość nam jako społeczeństwu. Jednak zacznijmy od tego czym są właściwie daniny publiczne. A do danin tych, obok podatków, zalicza się również opłaty, składki oraz inne niepodatkowe świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to zatem kwestia bliska każdemu z nas i jak mówiłem można się zastanawiać jaki wpływ na nią mamy Aby to zobrazować pozwolę sobie tutaj przytoczyć słowa prof. Jana Ostaszewskiego, dyrektora Instytutu Finansów SGH, które powiedział on podczas III Konferencji Podatkowej zorganizowanej przez Instytut Finansów SGH Warsaw School of Economics we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod hasłem "System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości”.

System pdatkowy nie jest najlepszy

"Nasz system podatkowy nie jest najlepszy. Przeszkadza nam przede wszystkim jakość stanowionego prawa podatkowego. Jakość ta pozostawia wiele do życzenia. System podatkowy nie powinien podlegać tak częstym zmianom, powinna być stabilność przepisów. Wszelkie zmiany podatkowe powinny być poddane szerszym konsultacjom społecznym” właśnie jak możemy usłyszeć powinny podlegać konsultacjom społecznym! Jednak czym one właściwie są? Szanowni państwo są one wielostronnym i złożonym procesem, w którym różne podmioty, będące odbiorcami planowanego przedsięwzięcia mają możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań. Co daje nam takie rozwiązanie? Konsultacje te pozwalają na wysłuchanie racji różnych stron, co pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego przez co nasza drużyna uważa takie rozwiązanie za słuszne, uważamy, że wysokość danin publicznych powinna podlegać konsultacjom społecznym. Ciężarem dowodu naszej strony będzie udowodnienie tego natomiast ciężarem dowodu strony przeciwnej będzie udowodnienie, że konsultacje te są koncepcją złą i nie należy ich wprowadzać".

Ludzie nie lubią, gdy się im coś narzuca

Jednak można tu zadać pytanie dlaczego ,,właściwie mielibyśmy konsultować wysokość danin publicznych"? Ludzie nie lubią, gdy im się coś narzuca, bo taka jest nasza natura, lubimy za to gdy możemy mieć na coś realny wpływ, lubimy poczucie sprawczości. I właśnie takie poczucie zapewnia nam rozwiązanie, o którym mówimy bo dzięki konsultacjom społecznym Społeczeństwo mogłoby korzystać z wpływu na wysokość danin publicznych poprzez lepszą kontrolę wydatków publicznych, dostosowanie budżetu do rzeczywistych potrzeb oraz wspieranie programów społecznych i infrastrukturalnych. Transparentność i partycypacja społeczna w procesie ustalania podatków mogłyby przyczynić się do większej satysfakcji obywateli z funkcjonowania państwa, co naszym zdaniem dowodzi, że koncepcja ta jest słuszna".

