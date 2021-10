Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Konferencja prasowa [zdjęcia, kalendarium]

- Bardzo nas ten fakt ucieszył, bo starania o uzyskanie tej decyzji rozpoczęły się tak naprawdę w 2002 roku, gdy pod egidą władz powiatu sępoleńskiego została opracowana analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu na obszarze naszego powiatu, Zostały zaznaczone dwie obwodnice Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. Kolejną ważną datą był rok 2015, gdy budowa obwodnic jako jedno zadanie zostało wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2024 z perspektywą do roku 2025 roku. W 2019 roku rozpoczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – przypomniał podczas konferencji prasowej Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna . - Wydana decyzja zamyka wszelki proces uzgodnień, wyboru wariantu, dyskusji na temat przebiegu tych obwodnic. Pozostaje przed nami etap realizacji zadania.

Obwodnica Sępólna - trasa przebiegu, terminy

Jak informuje inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, obwodnica Sępólna będzie miała około 6,4 km. Realizowany będzie wariant preferowany oznaczony jako W1CAv2. Zadanie bierze swój początek w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 25 i biegnie po wschodniej stronie miasta, włączając się ponownie do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 25. W początkowym odcinku wariant inwestycyjny przecina ciek i w tym miejscu projektowana jest budowa obiektu mostowego. Dalej biegnąc w kierunku południowym przecina tory kolejowe. W miejscu kolizji projektowany jest obiekt pod linią kolejową. Wariant zostanie poprowadzony równolegle do linii kolejowej relacji Chojnice - Nakło nad Notecią. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 planowana jest budowa skrzyżowania, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępolenki budowa mostu. Włączenie do drogi krajowej nr 25 jest planowane poprzez projektowane rondo.