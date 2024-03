Delegacja Kujaw i Pomorza z wizytą na HMŚ w Glasgow. "Dobre praktyki do wdrożenia u nas"

W marcu 2023 roku Rada World Athletics podjęła decyzję o przyznaniu prawa organizacji Halowych Mistrzostw świata w lekkiej atletyce w 2026 roku województwu kujawsko-pomorskiemu. To właśnie Samorząd Województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele, złożył wniosek aplikacyjny, który został rozpatrzony pozytywnie.

Od 1 do 3 marca delegacja działaczy Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkoatletycznego na czele z prezesem Krzysztofem Wolsztyńskim oraz samorządowców pod przewodnictwem Jacka Gajewskiego - radnego sejmiku, a jednocześnie szefa komisji sportu i turystyki, wizytowała lekkoatletyczne mistrzostwa w Glasgow. World Athletics (Światowa Federacja Lekkoatletyczna) przeprowadziła przy tej okazji cykl warsztatów dedykowanych przyszłym organizatorom, w których oprócz teamu z Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział przedstawiciele Nanjing (Chiny) – organizatorzy mistrzostw w 2025 roku.

- Działacze World Athletics przygotowali dla nas specjalne warsztaty, w tym kilkugodzinną wizytacją całej hali Emirates Arena – mówi Jacek Gajewski. – Obejrzeliśmy dokładnie „od kuchni” niemal wszystkie kluczowe sektory i strefy obiektu, przeszliśmy całą „ścieżkę” procedur jakie dotyczą zawodnika; od wejścia do obiektu, przez halę rozgrzewkową, strefę masażu i fizjoterapii, call room, strefę mieszaną dla mediów i zawodników, pomieszczenia kontroli antydopingowej, strefę podium. Widziałem wiele imprez lekkoatletycznych z perspektywy kibica, a teraz miałem okazję zobaczyć to wszystko od środka. To będzie spore wyzwanie, ale podołamy zadaniu. Miło było również słyszeć słowa uznania dla naszego dorobku organizacyjnego. Wiele autorytetów „Królowej Sportu” wypowiadało się w superlatywach o zawodach przeprowadzanych w Bydgoszczy i Toruniu.