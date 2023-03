Deweloper z Bydgoszczy usłyszał 37 zarzutów. Chodzi o budowę bloków w Fordonie

Zarzucają działanie na szkodę firmy

G., według ustaleń prokuratury, miał dopuścić się, m.in. tych czynów "wykorzystując stanowisko" przez siebie piastowane, czyli prezesa zarządu . - Wprowadził też w błąd inną osobę co do faktu zapłaty kwoty zakupu nieruchomości. Zapłata faktycznie nie miała miejsca - mówi prok. Adamska-Okońska.

Upadłość spółki deweloperskiej

- Ostatnie orzeczenie, którym sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpatrzenia, daje nam nadzieję, że jeszcze odzyskamy mieszkania, za które zapłaciliśmy już lata temu - mówi jedna z klientów spółki, która wznosiła bloki na Osiedlu Bydgoskich Olimpijczyków w Fordonie.

Chodzi o kilkudziesięciu klientów, którzy od 2014 roku wpłacali pieniądze na budowę mieszkań na nowym osiedlu, a do tej pory (w większości) nie dostali kluczy do swoich lokali. Ostatnia decyzja sądu otwiera drogę do zawarcia porozumienia i ogłoszenia tzw. upadłości układowej. Klienci będą musieli wprawdzie dopłacić do swoich mieszkań, ale przynajmniej inwestycja będzie mogła zostać ukończona. W przypadku upadłości zwykłej szanse na to byłyby nikłe, a cały pozostały majątek wróciłby do dłużnika.