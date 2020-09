Długo oczekiwana przebudowa alei Jana Pawła II we Włocławku już blisko. Powstaną nowe ronda

O przebudowie alei Jana Pawła II mówi się we Włocławku od kilku lat. Mieszkańcy Michelina czekali na tę inwestycję licząc na to, że po przebudowie zmniejszą się korki, które tworzą się w godzinach szczytu komunikacyjnego, zwłaszcza na odcinku leśnym.

Władze Włocławka tłumaczyły konieczność prac nad al. Jana Pawła II tym, że w związku z przekwalifikowaniem kategorii drogi, z powiatowej na wojewódzką, potrzebne są zmiany, które spowodują, że arteria będzie spełniała nowe standardy.

Władze Włocławka podpisały umowę z wykonawcą

Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji. Ale kolejne terminy rozpoczęcia przebudowy były przesuwane. W końcu w tym roku przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy został ogłoszony. I rozstrzygnięty. Jest też podpisana umowa z wykonawcą - firmą "Drogtom".

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Zadanie pierwsze to budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Falbanka do ulicy Liściastej - 2 kilometry 800 metrów. Na to wykonawca będzie miał czas do końca kwietnia przyszłego roku. Zadanie drugie to przebudowa alei Jana Pawła II od granic Włocławka do ulicy Liściastej, czyli na odcinku wynoszącym 2 kilometry 80 metrów. A te prace mają być wykonane do końca przyszłego roku.