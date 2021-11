Długoterminowa prognoza pogody na grudzień 2021. Przygotuj się na mocne uderzenie zimy!

- Do chłodniejszego okresu tegorocznej jesieni zbliżamy się w tempie dwa kroki do przodu, krok do tyłu. Ale szansa na pojawienie się śniegu w regionie zwiększa się. To będzie jednocześnie czas sprawdzianu, kto jeszcze nie zmienił w swym aucie opon na zimowe. Efekty poznamy w poniedziałkowy ranek – zapewnia bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Temperatura na Kujawach i Pomorzu obniży – z 7 stopni w środę do 3-4 we czwartek (to maksymalne wartości). Odczucie chłodu będzie potęgował wiatr w porywach do 30-40 km na godzinę.