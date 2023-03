Do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zgłoszono najwięcej projektów od lat [wideo]

- Mieszkańcy wykazali się bardzo dużą aktywnością i ta liczba wzrosła w stosunku do lat poprzednich. Wcześniej zgłaszano około 90 projektów rocznie. Tym razem przekroczona została bariera 100, więc należy tylko mieszkańcom przyklasnąć i podziękować za tak duże zaangażowanie - mówi Karol Piernicki, rzecznik prasowy grudziądzkiego ratusza.

Rekordowa jest także kwota, przeznaczona na Grudziądzki Budżet Obywatelski 2024. To ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych. 600 tys. zł jest przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, 60 tys. zł na tak zwane miękkie, a pozostała kwota - na zadania okręgowe. W tym roku do każdej z kategorii, a także do każdego okręgu, wpłynęło przynajmniej po jednym zadaniu.

W najbliższym czasie opublikowana zostanie lista wszystkich zgłoszonych projektów. Będą one weryfikowane i sprawdzane od strony formalnej. Gdy będzie taka potrzeba, wnioskodawcy będą mogli złożyć korekty i poprawki. Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, zostanie ogłoszona 9 czerwca.