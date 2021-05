Do Punktu Szczepień Powszechnych w Łasinie nie dotarły szczepionki na COVID-19

O tym, że może być problem z dostarczeniem szczepionek do Punktu w Łasinie informowaliśmy na naszych łamach, w czwartek 29 kwietnia. I choć wszystko było i jest nadal przygotowane technicznie oraz zaplecze medyczne, to niestety preparaty do szczepienia na COVID-19 nie dotarły na 4 maja. Dodajmy, że nie chodzi o to że nie ma szczepionek, a po prostu nie zostały one na czas dowiezione do Punktu.