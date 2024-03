Do takich nadużyć dochodzi ze strony komorników. Tego nie wolno robić komornikowi OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Komornik ma za zadanie zadbać o wykonanie wyroku sądu i ściągnąć pieniądze od dłużnika. Powinien działać w granicach prawa. Jeśli jednak dochodzi do nadużyć można to zgłosić. Jak się zachować kiedy w życiu pojawia się komornik? Co musimy wiedzieć o pracy komornika? Co może a czego nie? Postanowiliśmy to sprawdzić.