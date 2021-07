Do tych kujawsko-pomorskich lasów nie wejdziesz. Wichura połamała drzewa jak zapałki [zdjęcia]

Widok jest potworny, w nocy z dnia 14 na 15 lipca burza i wiatr zniszczyły wiele drzew w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Trwa wielkie sprzątanie. Z racji tego, nie można odwiedzać lasów na terenie gmin:

"Wiele drzew jest połamanych, przewróconych, nadłamane są gałęzie – co powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia dla osób przebywających w lesie. Trwa szacowanie szkód, udrożnianie dróg i uprzątanie powalonych drzew. Robimy wszystko co w naszej mocy, by jak najszybciej ponownie udostępnić las", zapewniają na Facebooku leśnicy.