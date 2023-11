Do woj. kujawsko-pomorskiego nachodzi prawdziwa zima. 71-latek noc spędził w lesie, ale odratowano go

Dochodziła godz. 7.00 rano w czwartek, 23 listopada. Strażnicy miejscy z Bydgoszczy odebrali zgłoszenie dotyczące człowieka, leżącego na poboczu ul. Fordońskiej, jednej z najbardziej ruchliwych ulic miasta. Nie był pijany, ale wyziębiony (miał 31 stopni Celsjusza, a standardowa temperatura ciała wynosi 36,6 st. C). Hipotermia, przypomnijmy: inaczej wychłodzenie organizmu, oznacza spadek temperatury ciała poniżej 35 stopni. To sytuacja, gdy organizm wychładza się szybciej niż jest w stanie się ogrzać, czyli wytworzyć ciepło. 71-latek wychłodził się, bo noc spędził w lesie. Trafił do szpitala.

Mrozy potrafią zabić i takie przypadki w poprzednich latach w województwie kujawsko-pomorskim się zdarzały. Zamarznięty 48-latek został znaleziony w byłych koszarach wojskowych w Grudziądzu. Zimna nie przeżył też 22-letni bezdomny w Ciechocinku. Położył się na ławce i przykrył kołdrami. Już się nie obudził.