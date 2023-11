Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS

Dodatek dla sieroty zupełnej ZUS wypłaca osobie, której rodzice nie żyją i która pobiera rentę rodzinną. Ponadto należy się również, gdy pobierana jest renta wyłącznie po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna sierota zupełna, wspomniany dodatek jest przyznawany i wypłacany dla każdej z tych sierot.

Co ważne, dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje bez względu na wiek. Jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury, renty i pozostałe dodatki do nich.

- Od 1 marca 2023 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł miesięcznie - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla porównania wcześniej była to kwota 481,97 zł. Wniosek należy złożyć w dowolnym czasie po spełnieniu warunków koniecznych do przyznania dodatku. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.