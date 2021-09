Dodatek mieszkaniowy 2021 – wyjaśniamy, dla kogo dopłata do czynszu i na jakich zasadach

Kilkadziesiąt złotych czy np. 200 zł dopłaty co miesiąc do czynszu – dobra opcja dla właścicieli mieszkań, ale także dla lokatorów czynszowych czy najemców. Jeżeli spełnią warunki, to mogą liczyć właśnie na taką pomoc. To dodatek mieszkaniowy. Wsparcie jest przyznawane przede wszystkim w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.