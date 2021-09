Dodatkowe ekrany akustyczne przy autostradzie A1 w gminie Włocławek się spóźniają. Jest drugi przetarg

Kiedy będą budowane dodatkowe ekrany akustyczne przy autostradzie A1 w gminie Włocławek? Mieszkańcy się niecierpliwią, więc władze gminy ponownie wystapiły do bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Montaż dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie nr 1 przedłuża się. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a konkretnie oddział w Bydgoszczy, obiecywał, że stanie się to w tym roku. Na początku roku Sebastian Borowiak, dyrektor oddziału GDDKiA informował, że termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to kwiecień br, a w drugiej połowie roku dodatkowe ekrany akustyczne miały być zbudowane.

Na tę inwestycję szczególnie czekają mieszkańcy Nowej Wsi, ale również Kruszyna i Ludwinowa. Bo od oddania autostrady do użytkowania w 2014 roku, nie wiedzą, co to cisza. Zimą ten problem nie daje się tak mieszkańcom we znaki jak latem. Ale i zimą hałas wynikający z ruchu na autostradzie jest męczący. Stąd oczekiwanie na rozpoczęcie prac. Ale to się nie dzieje. Czy przynajmniej przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty?