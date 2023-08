Dodatkowe pieniądze dla sołtysów w Kujawsko-Pomorskiem. Sołtysi muszą złożyć wniosek, by otrzymać dodatkowe 300 zł Lucyna Talaśka-Klich

Dodatkowe świadczenie dla sołtysów wynosi 300 zł Pixabay

Do 29 sierpnia wnioski o to świadczenie złożyło 1785 sołtysów w woj. kujawsko – pomorskim. Zainteresowani muszą sami wystąpić o te pieniądze, najlepiej zrobić to jak najszybciej.