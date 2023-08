Tak było na dożynkach wojewódzkich 2023 w Inowrocławiu. Podziękowania dla rolników i zabawa

Starostowie wojewódzcy dożynek Danuta i Jan Łuczak z podinowrocławskiego Jacewa przekazali na ręce gospodarza dożynek marszałka Piotra Całbeckiego bochen chleba z tegorocznej mąki. Wcześniej Jan Łuczak w piękny sposób opowiedział o tradycji rolniczej w swojej rodzinie i o tym, co dziś trapi polskich gospodarzy. Apelował o wszechstronne wsparcie dla rolnictwa.

Do jego słów nawiązał Piotr Całbecki podkreślając, że taka postawa cechuje wielu rolników, którzy pracują nie tylko dla dochodu, ale z miłości do ziemi. - Dziękuję dziś za waszą ciężką pracę, kiedy od świtu po zmierzch bierzecie odpowiedzialność za wasz los - powiedział. Przytoczył słowa Wincentego Witosa, mówiąc iż "w chłopie odradza się naród". - Tegoroczne dożynki świętujemy w szczególnych okolicznościach, w czasie, w którym przychodzi nam po raz kolejny stanowczo stawiać kwestię ochrony polskich producentów żywności. Jako marszałek województwa, które rolnictwem stoi, wierzę, że będziemy to czynić skutecznie - powiedział marszałek.