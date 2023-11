Dodatkowe pieniądze z ZUS dla matek. Coraz więcej wniosków o tzw. emerytury matczyne

Tylko w tym roku do ZUS w naszym regionie wpłynęło ponad 1,1 tys. wniosków o świadczenie Mama 4 plus. Obecnie w regionie tzw. emeryturę matczyną z ZUS-u otrzymuje ponad 4,1 tys. osób.

Od 1 marca 2019 roku obowiązują tzw. emerytury matczyne. Mogą być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę - ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. Świadczenie przyznawane jest przez prezesa ZUS lub prezesa KRUS i należy się nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). O świadczenie Mama 4 plus to mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn 65 lat. Tzw. emerytura matczyna przysługuje wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypłacają nie więcej niż minimalna emerytura

Maksymalna kwota świadczenia Mama 4 plus wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 2023 roku - 1588,44 zł brutto. Pełną kwotę świadczenia otrzymują osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł.

- Na przykład jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł brutto i nie osiągamy innych dochodów, to świadczenie Mama 4 plus zostanie przyznane w kwocie 588,44 zł brutto - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Jak dodaje, w województwie kujawsko-pomorskim świadczenie Mama 4 plus z ZUS-u otrzymuje ponad 4,1 tys. osób, w tym 1,5 tys. osób dostaje pełną wysokość świadczenia, a 2,6 tys. osób otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej. Najczęściej o to świadczenie ubiegają się osoby między 60. a 69. rokiem życia. Wśród wnioskujących jest też kilkanaście mam w wieku 90-99 lat.

Nie trzeba załączać aktów urodzenia dzieci

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2022 roku weszły w życie ułatwienia dla osób starających się o tzw. emerytury matczyne. Nie muszą już dołączać do wniosku krajowych aktów urodzenia dziecka. ZUS sam pozyska taki dokument. Natomiast w przypadku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego, nadal trzeba go dołączać do wniosku o emeryturę Mama 4 plus.