Dofinansowanie dla włocławskiego szpitala na sprzęt medyczny [zdjęcia]

- Skorzystaliśmy z dobrodziejstwa jakim jest REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, dodatkowe środki europejskie do programów operacyjnych 2014-2020 na przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19). Mogliśmy dzięki temu sfinansować duże projekty zakupowe dwóch ważnych w kontekście epidemiologicznym placówek służby zdrowia oraz pomóc organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Trzecim kierunkiem interwencji jest transport publiczny, konkretnie zakup taboru kolejowego – ten projekt obecnie przygotowujemy – mówił przed uroczystością Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.