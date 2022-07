Tyle w 2021 roku zarobili prezesi miejskich spółek we Włocławku. Tak wyglądają ich oświadczenia majątkowe [zdjęcia]

Samorządowcy zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych na koniec kadencji, a także raz w roku - do końca kwietnia. Prezesi miejskich spółek, podobnie jak prezydent miasta, radni czy niektórzy urzędnicy, do 30 kwietnia 2022 roku zobowiązani byli złożyć oświadczenia majątkowe za 2021 rok. Porównaliśmy zarobki prezesów ośmiu kluczowych spółek miejskich we Włocławku i sprawdziliśmy jak prezentuje się ich stan majątkowy oraz zobowiązania finansowe.