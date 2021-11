Szpital we Włocławku zyskał nowe urządzenia. Będą wykorzystywane przez ratowników medycznych

Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w wideolaryngoskopy to jeden z projektów, które mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Sprzęt będzie służył Zespołom Ratownictwa Medycznego i Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu we Włocławku.