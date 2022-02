Dofinansowanie do zakupu dekodera do odbioru nowej cyfrowej telewizji. Tu złożysz wniosek

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Osoby, które mają nowsze modele odbiorników albo korzystają z kablówki czy telewizji satelitarnej, nic nie muszą robić. Natomiast ci, którzy odbierają wyłącznie bezpłatną naziemną telewizję cyfrową, czyli nie mają kablówki albo satelity, będą musieli wymienić odbiornik na nowszy przystosowany do zmiany standardu lub doposażyć obecnie użytkowany telewizor w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Jak sprawdzić, czy nasz telewizor będzie odbierał nową telewizję?

Kto ma wątpliwości, czy jego telewizor będzie odbierał prawidłowo sygnał nowego standardu DVB-T2, może to sprawdzić już dziś. Uruchomiono testową emisję programów TVP z nadajnika w Trzeciewcu obejmującego zasięgiem niemal całe Kujawsko-Pomorskie. Dostępny jest on na kanale nr 40 (626 MHz). By sprawdzić, czy posiadany odbiornik jest gotów na nowy standard DVB-T2 z kodekiem HEVC, wystarczy w menu telewizora uruchomić automatyczne lub ręczne (wskazując kanał nr 40 lub częstotliwość 626 MHz) wyszukiwanie.