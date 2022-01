Dokończona zostanie promenada wokół jeziora Głęboczek? Jest duża szansa

Według kosztorysu wartość ostatniego odcinka promenady wokół Głęboczka może wynieść nawet 3 mln zł. Burmistrz Tadeusz Kowalski poinformował ostatnio radnych, że m.in. ten projekt zgłosi do drugiego naboru Polskiego Ładu.

- W tym również mamy zamiar aplikować o to zadanie, które obiecaliśmy mieszkańcom dokończyć podczas ostatniej kampanii wyborczej. Wartość jest znaczna jak na taką niewielką inwestycję. To tylko ponad dwieście metrów, ale przebiega na wodzie. Jeżeli dobrze pamiętam kosztorys, jest to wydatek między dwoma a trzema milionami złotych. Myślimy, że będzie realizowany - mówił burmistrz Tadeusz Kowalski.

Promenady nie ujęto jeszcze w przyjętym przez radnych budżecie. Konkurs na drugą transzę Polskiego Ładu nie został dotąd ogłoszony. Ale w Urzędzie Miejskim spodziewają się, jakie wskazania i pieniądze będą. Ze słów burmistrza wynika, że ma być odrębna transza środków na tzw. popegeerowskie gminy, czyli te, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

- U nas kilka takich zakładów na terenach wiejskich było. My na te wszystkie ewentualne zadania mamy już pozwolenia na budowę. Może z wyjątkiem jednego, ale wszystko jest uzależnione od wysokości środków, które zostaną zadysponowane - mówi burmistrz. - One będą mniejsze niż w tej pierwszej edycji. Może nawet o połowę. Jednak i tak to będą miliony.