Dominika Putto, Helena Wiśniewska i Mateusz Polaczyk z kwalifikacją do Paryża

- Ogromnie się cieszę z obrony wywalczonego prze zemnie w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Londynie miejsca dla kraju na igrzyska - informował tuż po zawodach Polaczyk. - Sprawdził się plan przygotowań do tego sezonu począwszy od zgrupowania w Australii poprzez rezygnację ze startu w mistrzostwach Europy, by jak najlepiej zaprezentować się w Pucharach Świata w Augsburgu i Pradze. I to się udało. Teraz po kilku dniach odpoczynku wracam do treningu, już na torze olimpijskim w Paryżu.