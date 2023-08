Psy biegają luzem w Osielsku pod Bydgoszczą. Właścicielka amstaffa ukarana mandatem

Jeden groźnych incydentów z Amstaffem miał miejsce w rejonie ulicy Tymiankowej, inny - z drugim psem - przy Kąkolowej. "Ludzie, ogarnijcie się" - napisała jedna z interneuatek. - Psy, kiedy zaatakują, są nie do zatrzymania. Naprawdę może w końcu dojść do tragedii. Najbardziej denerwuje mnie, kiedy właściciel osobnika rasy uchodzącej powszechnie za groźną, mówi: "Ale to mój piesek, on jeszcze nigdy nikomu nic złego nie zrobił". Może zrobić! W każdej chwili.