Dopłaty z ARiMR na ogrodzenie dla hodowców świń lub dla spółek na urządzenia wodne. Rusza nabór

Wysokość składki KRUS. Ile za IV kwartał 2021 ma do zapłacenia rolnik?

Do tej pory ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie dostało ponad 4,7 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie blisko 291 mln zł. Ze wsparcia na inwestycje chroniące przed ASF skorzystało 4,5 tys. rolników (ok. 211,5 mln zł), pozostałe środki to wsparcie dla spółek wodnych lub ich związków.