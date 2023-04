Dotacje na zabytki w powiecie chełmińskim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Ks. proboszcz parafii pw. WNMP w Chełmnie, do której należę, składał wniosek na trzy zadania - informuje Barbara Konieczna, radna Rady Powiatu Chełmińskiego. - Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w zakresie jednego zadania. Dotację parafia otrzyma na kontynuację prac konserwatorskich przy wyposażeniu kaplicy pw. Najświętszego Sakramentu (etap V). Uważam, że kościół farny jest perełką w naszym mieście. Odwiedzają go i podziwiają liczni turyści polscy i zagraniczni. Moim zdaniem, obowiązkiem państwa i lokalnych samorządów jest dbanie o dobry stan zabytków takiej klasy, jak kościół pw. WNMP w Chełmnie. Kościół nie służy wyłącznie nam - parafianom, czy osobom wierzącym, to także wizytówka zabytkowego "Miasta Zakochanych", nasza duma.

- Wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc pani minister Anny Gembickiej - podkreśla Aleksander Peszka, asystent społeczny minister. - Po raz kolejny udowadnia, że leży jej na sercu powiat chełmiński i to z wielu sfer: sportu, samorządów, organizacji pozarządowych, a teraz zabytków. Zaangażowanie przedstawiciela rządu świadczy o tym, że zabytki w takich niewielkich miasteczkach również są dostrzegane przez władze centralne. Wielki udział w pozyskaniu tych środków ma również radna powiatu chełmińskiego Barbara Konieczna, która od bardzo długiego czasu podnosiła kwestię konieczności dofinansowania fary, jako zabytku.