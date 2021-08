Dożynki w Unisławiu. Wystąpili Czadomen i Damian Holecki. Zobaczcie zdjęcia, video

W Unisławiu odbyły się dożynki Gminno - Parafialne. Święto Plonów rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Unisławiu, pod przewodnictwem ks. kanonika Marka Linowieckiego. Tuż po niej barwny korowód przemaszerował do parku, przy muzycznym akompaniamencie orkiestry dętej z GOK-u . Po niej dożynkowy korowód przemaszerował do unisławskiego parku, gdzie nastąpiła dalsza część dożynkowych obrzędów.

Tak wyglądało otwarcie sklepu Action w Chełmnie. Co w ofercie? Zdjęcia z dyskontu

Bulwersujące! Mężczyzna głową dziecka rozbił szybę auta w Chełmnie. Szuka go policja

Nie zabrakło atrakcji, pokazów i występów. Na dożynki zaproszono dwie muzyczne gwiazdy. Damian Holecki to gwiazdor muzyki śląskiej, który w muszli koncertowej wystąpił z zespołem, czym porwał do tańca zwłaszcza miłośników muzyki śląskiej. Czadoman, ze znanymi hitami muzyki disco polo, na scenie pojawił się po zmroku i porwał nie tylko do tańca, ale również wspólnego śpiewania.