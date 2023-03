Właśnie mamy Światowy Tydzień Jaskry. Tak z pani doświadczenia lekarskiego, co Polacy wiedzą o tej chorobie oczu?

Wiedzą już coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Także dzięki takim kampaniom, jak ta obecna, czyli Światowy Tydzień Jaskry. Od wielu już lat uzmysławiają one naszym pacjentom, że taka choroba istnieje i że trzeba kontrolować swoje oczy. Także w tym tygodniu wiele osób zgłosiło się do mnie i faktycznie dzięki badaniom u kilku pacjentów udało się wykryć jaskrę.

Czyli jest większe zainteresowanie tymi badaniami w Światowym Tygodniu Jaskry?

Trzeba przyznać, że jest. Zgłasza się wiele osób, które proszą o badanie, czy przypadkiem jej nie mają. Także w grupie moich znajomych są osoby mocno czujne, też się kontrolują. Zawsze powtarzam swoim pacjentom taki wierszyk: "Jeśli chcesz mieć dobry wzrok, badaj oczy raz na rok". Warto go zapamiętać. A zwłaszcza po 40. roku życia. Dlaczego? Bo w tym wieku prawie każda osoba musi założyć okulary do czytania - bez nich dobrze nie zobaczy tekstu czy przedmiotu. A jeśli pójdzie do okulisty, to przy okazji dobrze zbada oko, czyli zmierzy jego ciśnienie, skontroluje dno oka. Sprawdzi, czy nie dzieje się w nim nic złego, bo – co także często powtarzam - lepiej zapobiegać niż leczyć. Pamiętajmy przy tym, że to leczenie na ogół nie jest w stanie przywrócić utraconego już wzroku, ale wcześnie wykryta jaskra i prawidłowo prowadzone leczenie może zapobiec dalszej utracie widzenia. Wtedy mamy szansę utrzymać wzrok do końca życia.