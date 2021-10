Dr Wojciech Peszyński: U wielu przejście COVID-u zostawia ślady, u mnie też pozostawił skutki

- A dlaczego pan to w ogóle robi? Ma pan dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, żonę, dużą aktywność zawodową, a poświęca pan zdrowie i czas, żeby pomóc innym. - W punktach krwiodawstwa przeważnie spotykam wielu dawców, ale dużo tych szlachetnych ludzi się tym po prostu nie chwali. Oczywiście krwi zawsze brakuje i każdego zachęcam, aby tak pomagał innym. Po tym, gdy w mediach społecznościowych opublikowałem post ze zdjęciem, na którym widać, że oddaję osocze , dostałem wiele pytań, jak to zrobić, jakie warunki trzeba spełnić, aby oddać osocze. Krwi nie kupimy w dyskoncie spożywczym, to bardzo cenny płyn. Moja córka potrzebowała jej kilkakrotnie. Z mojej strony to próba odwdzięczenia się. Zwłaszcza teraz, gdy mam przeciwciała, które ratują życie mocno chorym na koronawirusa. Nic nie zyskam trzymając je tylko dla siebie.

- Jest pan ozdrowieńcem, ale po przebytej chorobie zaszczepił się pan na COVID. Znam wielu ludzi, którzy uważają, że jeśli przeszli tę chorobę, to już nie potrzebują się szczepić. Co by im pan powiedział?

- Nie chciałbym jeszcze raz przechodzić tego, co mnie spotkało podczas zachorowania na brytyjską odmianę koronawirusa. Nie byłem w szpitalu ani pod tlenem, ale straciłem głos, miałem bardzo silny ból gardła. Wszyscy domownicy byli chorzy, w izolacji, więc doszedł lęk o najbliższych. Wiemy przecież, jak bardzo izolacja jest dotkliwa dla nas wszystkich, a my już mieliśmy na koncie poprzednie kwarantanny. Szczepienia są ważne dlatego, że nie mamy żadnej pewności, co ta choroba z nami zrobi. A zachorować możemy przecież wielokrotnie. Dzięki darmowej szczepionce, którą możemy pobrać w każdej galerii handlowej i przychodni, unikniemy zakażenia lub lżej zniesiemy inwazję wirusa. U wielu przejście COVID-u zostawia ślady, u mnie też pozostawił skutki, z którymi borykam się do dziś (na szczęście można sobie radzić z tymi dolegliwościami). Każde kolejne zachorowanie może zrobić w organizmie jeszcze większe spustoszenie. Wyniki badań medycznych dowodzą, że nie ma lepszego zabezpieczenia niż szczepienia. Opowiem pani taką historię mojego kolegi. Było to w pierwszym kwartale tego roku. On zdążył się zaszczepić pierwszą dawką, a jego żona nie miała jeszcze takiej możliwości i zaraziła się. Przebywali ze sobą, a kolega nie zaraził się, a był testowany kilkakrotnie.