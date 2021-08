Ostatni gwizdek na szczepienie przed czwartą falą koronawirusa - komentuje Karina Obara

Pomyśleli: jakoś to będzie, zrobimy test na granicy i z powrotem, ale żadnych szczepionek. Powód? Uważali, że w ten sposób obniżą swoją odporność. Ich zdaniem organizm sam sobie świetnie poradzi z wirusem, a szczepionka stanowi zagrożenie, bo zbyt wielu znanych im ludzi źle się po niej czuje dłużej niż tydzień. Nie chcieli marnować czasu na dochodzenie do siebie i, nie daj Boże, jakieś skutki uboczne. I oto co ich spotkało, gdy już szczęśliwie wylądowali na greckich wyspach. W każdej restauracji musieli pokazywać wynik testu lub zaświadczenie o szczepieniu. Żeby więc zjeść, płacili potrójnie. W końcu uznali, że lepiej zaopatrywać się w lokalnych sklepikach, zjeść na murku, popatrzeć na chmurki. I żałowali, że nie wybrali opcji all inclusive. Na pewno by zaoszczędzili. Z basenów nie korzystali, bo tam też od razu żądanie: jesteście zaszczepieni? Cały pobyt drżeli, by ktoś nie wpadł na pomysł pilnowania wejść na plażę i okazywania dokumentu, że nie jest się nosicielem koronawirusa. Wrócili zmęczeni batalią z systemem – jak to określili. Póki co jednak, spadł im system odpornościowy w wyniku stresu wypoczynkowego. Zamiast w pracy, wylądowali na zwolnieniach lekarskich, żeby podreperować nadszarpnięte nerwy i przy okazji zaszczepić się. Dla świętego spokoju.