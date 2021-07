Dramatyczne sceny w Bydgoszczy. Strażacy i ratownicy nie mogli dotrzeć do poszkodowanego z powodu zaparkowanych aut [zdjęcia]

W niedzielę wieczorem (4 lipca) wezwano pogotowie i straż pożarną do bloku przy ulicy Walecznych w Bydgoszczy. Chodziło o jednego z mieszkańców potrzebującego natychmiastowej pomocy. Strażacy nie mogli jednak dojechać na miejsce, bo wąska osiedlowa uliczka była częściowo zastawiona autami.

By dostać się do mieszkania, w którym przebywał mężczyzna, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Strażacy musieli biegać z przyrządami wydobytymi z wozu bojowego zaparkowanego przy skrzyżowaniu z ulicą Kaczyńskiego (dawniej Planu 6-letniego). Z pomocą udało się zdążyć, ale niewiele brakowało do tragedii.