Droga i chodnik – kolejne inwestycje powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zobaczcie zdjęcia

Trwa remont nawierzchni drogi Gałczewko - Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń. Wykonawcą jest Zakład Drogowo Budowlany ROGOWO. Łącznie przebudowane zostaną dwa odcinki trasy o długości 5,803 km.

- Całkowity koszt wykonania robót drogowych: 2 562 478,61 zł. Kwota pozyskanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 299 161,00 zł. Termin zakończenia robót drogowych: do 30 września br. - to najważniejsze dane dotyczące tej inwestycji.

Trwają także prace końcowe przy budowie chodnika przy drodze powiatowej Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze. Jest to wspólna inwestycja powiatu golubsko-dobrzyńskiego i gminy Ciechocin.

- W ramach zadania zostanie wybudowany prawie 160-metrowy odcinek chodnika w centrum miejscowości Świętosław. Jego szerokość będzie wynosiła 1,5 metra. Ponadto zostaną również wykonane zjazdy na działki przyległe do chodnika wraz z wykonaniem remontu istniejącego przepustu znajdującego się pod jednym z wjazdów. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy samorządami Wykonawcą zadania w imieniu Powiatu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, który zapewnił pracowników oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadania. Ze strony Gminy Ciechocin został zakupiony i przekazany wymagany do budowy chodnika materiał – informuje Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.