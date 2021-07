Droga pasza dla zwierząt zjada zysk gospodarzy. Rolnicy chcieliby znowu stosować mączki mięsno-kostne w żywieniu krzyżowym

Podobne problemy mają właściciele chlewni. - Za tonę koncentratu zapłaciłem ostatnio 2800 zł brutto, rok temu było to 1950 zł - twierdzi Jarosław Saldat z Dworzyska (pow. świecki), który jest producentem trzody chlewnej. - W dodatku zboża wciąż są drogie, więc aby wyjść na zero, to za kilogram tucznika musiałbym otrzymać co najmniej 6 złotych w wadze żywej. W piątek pośrednik oferował 4,20 zł za kilogram żywca, w poniedziałek (19 lipca - przyp.red.) może być jeszcze taniej.